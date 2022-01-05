FED, 14-15 Aralık FOMC tutanaklarını yayınladı

Buna göre, Yüksek enflasyon baskılarının ve güçlenen istihdam piyasasının ışığında katılımcılar, net varlık alımlarının cari hızıyla sağlanan politika desteğinden artışın devam etmesinin artık gerekli olmadığına karar verdiler.

Politika yapıcılar, ekonomiye sağlanan desteğin azaltılmasını gerektiren bir planda bilanço politikasının nasıl rol oynayacağını Aralık ayı toplantısında tartışmaya başladılar.

Katılımcıların çoğu, faiz artırımı için şartların, iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde, göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardı.

Katılımcılar, ekonomi, iş gücü ve enflasyon için görünüm dikkate alındığında, federal fon faizlerinin önceden öngörülenden daha erken veya daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli hale gelebileceğini ifade etti.

Bilançoda ilk düşüşün zamanlaması için beklentiler dağınık.

Fed bilançosunun büyüklüğünün faiz artırımları başladıktan göreceli olarak yakın zaman sonra azaltılmaya başlanması uygun olabilir.

Politika yapıcıların çoğu bilançonun azaltılmasının bu sefer uygun hızının büyük olasılıkla öncekinden daha hızlı olmasının uygun olacağı kararına vardı.

Görünüm etrafındaki belirsizlik yüksek. İstihdam piyasası şartları hala Fed'in hedefinden uzak.