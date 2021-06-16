Fed, 2023 sonuna kadar iki faiz artışı planlıyor

2021 ve 2022 faiz öngörülerini değiştirmeyen ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkilileri 2023 bitmeden iki faiz artırımı yapmayı öngörüyor.

Fed yetkililerinin daha önceki öngörülerinin medyanlarında merkez bankasının en az 2023 sonuna kadar faiz artırımı yapmayacağı görülüyordu. Şimdi FOMC yetkililerinin tahminleri aşılamanın hızı ile gelen iyileşmeye bağlı olarak 2023'ün sonuna kadar iki faiz artırımı olacağı şeklinde.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 1 PUAN ARTTI

Fed, manşet enflasyon beklentisini tam 1 puan artırarak yüzde 3,4'e yükseltti ancak toplantı sonrası yazılan açıklamada yine de bu artışın "geçici" olduğuna vurgu yapıldı.

Bu yıl için ABD'nin GSYH büyüme öngörüsü ise Fed'in önceki tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 7'ye yükseltildi. İşsizlik öngörüsü ise yüzde 4,5 olarak bırakıldı.



Fed iki gündür devam eden FOMC toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi.

Karar öncesinde 8,50 düzeyinde hareket eden dolar/TL, enflasyon beklentilerinin sert yükselmesi ve faiz artırımının 2024’te değil 2023’te olabileceği öngörüsüyle 8,60'ın üzerine tırmandı. Euro/TL ise 10,31'den 10,40 sınırına kadar dayandı.

Fed'in faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı basın toplantısında tapering (varlık alım programında indirim) mesajları takip edilecek.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı. Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltti. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ 91'İN ÜZERİNE SIÇRADI

Dolar endeksi bankanın yazılı ekonomik öngörülerini yayınlamasının ardından 90,55 düzeylerinden hızla 91'in de üzerine sıçradı ve TSİ 21:18'de 90,92 düzeyinde işlem gördü.

ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise Fed'in enflasyon öngörülerini yükseltmesi sonrası yüzde 1,55'e kadar yükseldi.