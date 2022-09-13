Fed, 75 baz puanlık bir artışa daha hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta düzenlenecek politika toplantısında bir kez daha 75 baz puan büyüklüğünde bir faiz artırımına gideceği bekleniyor.

Piyasalar 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek politika toplantısında 75 baz puan büyüklüğünde üçüncü bir faiz artışını fiyatlıyor.

ABD'de enflasyon, Fed'in hesaplamalarına göre hedef yüzde 2 seviyesinin üç katından fazla.

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 72 ekonomistten 44'ü Haziran ve Temmuz'da 75 baz puan büyüklüğünde artırıma gitmiş olan merkez bankasının, gelecek hafta da faizleri 75 baz puan artıracağını bekliyor. Geçen ay ekonomistlerin yalnızca yüzde 20'si bu büyüklükte bir artış bekliyordu.

Analistlerin kalan yüzde 39'u ise 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımı bekliyor.

Fed, 75 baz puan artırıma gitmesi durumunda politika faizini hedeflenen yüzde 3.00-yüzde 3.25 aralığına yükselterek 2008'in başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış olacak.