Fed Acil Likidite Programlarının süresini uzattı

Tüm dünya pandeminin olumsuz etkilerinden toparlanmaya çalışırken, ABD Merkez Bankası (FED) acil likidite programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattığını açıkladı.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Ticari Finansman Bonosu İmkanı, Acil Kredilendirme İmkanı, Para Piyasaları Ortak Fon Likiditesi İmkanı ve Maaş Koruma Programı Likidite İmkanı gibi programları kapsayan acil likidite programları, FED’in geçen Mart’ta açıkladığı ve ekonomide resesyonla yeni bir mali krizi önleme çabalarının kritik bir parçası.

FED, ticari finansman bonosu, para piyasaları fonları ve FED kredileriyle beslenen mali sistemin diğer bileşenleri için kısa vadeli piyasaları muhafaza ederek, derin ve uzun bir ekonomik bir krize neden olabilecek mali tıkanıklığı engelleyebilmişti.

FED’den gelen yazılı açıklamada süresi uzatılan programların, piyasaların işlemesini ve kredi akışının güçlendirilmesini desteklediği belirtildi. Bu programların sürelerinin uzatılmasının, piyasanın 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik hazırlık ve planlama yapılmasını kolaylaştıracağı da açıklamada yer aldı.