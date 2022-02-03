Fed adaylarının önceliği 'yüksek enflasyon'

ABD Başkanı Biden tarafından Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilen isimlerden olan Philip Jefferson, yüksek enflasyon ile mücadelenin ve enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmanın Fed'in ana önceliği olması gerektiğini söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Jefferson, "Bugün, ekonomi iki büyük meydan okuma ile karşı karşıya; COVID-19 salgını ve enflasyon. Enflasyonda gördüğümüz hızlı yükseliş gelecekteki enflasyona yönelik bekleyişlerin yükselmesi tehdidi yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Fed Yönetim Kurulu'na aday gösterilen isimlerden olan Lisa Cook da Fed'in en önemli görevinin yüksek enflasyon ile mücadele olduğunu söyledi.

Cook, "En önemli görevimizin enflasyon ile mücadele etmek olduğu konusunda Başkan Powell'a katılıyorum. Yüksek enflasyon uzun ve sürdürülebilir büyüme için ağır bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Cook, enflasyon bekleyişlerini iyi çıpalanmış tutmaya bağlı olduğunu belirtirken, Kongre'nin Fe'e verdiği maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklediğini vurguladı.

Cook ve Jefferson'ın diğer aday Sarah Bloom Raskin ile birlikte katılıcakları Senato Bankacılık Komitesi oturumu saat 18.00'da başlayacak.