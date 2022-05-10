Fed: Ani kötüleşme riski yüksek

Fed, finansal istikrara ilişkin yayınladığı yarıyıl raporunda, sistemde "ani" bir bozulma potansiyeli bulunduğu uyarısında bulundu ve Ukrayna'daki savaşı, yüksek enflasyonu ve hisse senetlerindeki oynaklığı ABD finansal sistemi için baş riskler olarak işaret etti.

Ukrayna savaşı ile ilişkili olarak petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, ABD Hazine kağıdı getirilerindeki hızlı yükseliş ve diğer faktörlerin hali hazırda ABD finansal sisteminin bazı kısımlarını gerdiğini belirten Fed, "Gerilim, geçmişte bazı olaylarda görüldüğü kadar aşırı değil, ancak ani bir şekilde ciddi kötüleşme görülmesi riski normalden yüksek" ifadelerini kullandı.

Hane halkları ve işletmelerin borçlanmalarını GSYH'ya oran olarak düşürdüklerini ve borç yüklerini kapatacak kaynaklara sahip göründüklerini belirten Fed, bunun faizlerin artmakta olduğu bir ortamda dayanıklılık için önemli olduğunu vurguladı.

Fed, enflasyonun beklenenden daha yüksek ve daha ısrarcı olduğunu, enflasyon görünümüne yönelik belirsizliğin finansal şartlar ve ekonomik aktivite için riskler yarattığını da belirtti.