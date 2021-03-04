Fed Başkanı 'hedef uzak' dedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, piyasaların merakla beklediği konuşmasında "Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız" vurgusu yaptı. Fed Başkanının açıklamalarından tatmin olmayan piyasalarda satış baskısı arttı.

Powell'ın değerlendirmeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,54 seviyesine yükseldi; ABD borsalarında sert satışlar yaşandı. Nasdaq'ta kayıp yüzde 3'ü aştı.

Altının ons fiyatı ise 1700 doların altına indi.

Gün içerisinde 7,55 seviyelerine kadar çıkan Dolar/TL ise dış piyasalardaki oynaklığın da etkisiyle 7,58 seviyelerini test etti. Kur ardından 7,55'lere doğru çekildi.

"Hedefin hala çok uzağındayız"

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell, ekonomide toparlanma ile enflasyonda da yukarı yönü hareketler olacağını belirterek, "Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız" ifadesini kullandı.

Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Powell, ABD'nin 10 milyon istihdam kaybetmiş durumda olduğunu ifade ederek, "İstihdamda artış beklemek için güçlü gerekçeler var. Hedeflerimize ulaşma sözümüze güçlü şekilde bağlıyız" dedi.

Enflasyon hedefine ulaşmak için tüm araçların kullanılacağını vurgulayan Powell, enflasyonun baz etkisi ile yükseleceğini ve enflasyonda tek seferlik artış olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Ayrıca "enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde sabırlı olacağız" ifadesini kullandı.

Powell, tahvil piyasasındaki oynaklığın dikkat çektiğini belirtirken, "Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.