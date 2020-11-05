Fed Başkanı Powell: Ekonomide iyileşme hızı yavaşladı

05 Kasım 2020

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından açıklamalarda bulundu. Bugün ekonomiyi desteklemeye devam edeceğimizi teyit ettik diyen Powell, ekonomik toparlanmanın son aylarda yavaşladığını açıkladı.

COVID-19 vakalarındaki artışının endişe verici olduğunu belirten Powell, ekonomi için görünümün son derece belirsiz olduğunu ifade etti.

Tahvil alım programlarının ekonomiye destek verdiğine inandıklarını ifade eden Powell, devam eden varlık alımlarını gözden geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Powell, daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulmasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ekonomik aktivite pandemi öncesi seviyenin oldukça altında.

Aralık ayında ekonomik projeksiyonlarda değişiklik planlıyoruz

Destekler, tüketim harcamalarındaki dipten dönüşü destekledi. Destekler ile ekonomik toparlanmada öngördüğümüzden daha iyi bir iş çıkardık.

Daha fazla mali destekle toparlanma daha güçlü olur.

Hizmet sektöründeki harcamalar düşük seviyelerde kaldı.

Toparlanma güçlü ancak hedeflerden uzak.

Gerekirse daha fazla destek sağlamak için ayarlamalar yapacağız.

Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki bütün araçları kullanmaya hazırız.

Para politikasında cephanemiz tükenmedi.

Fed faiz kararını açıkladı