Fed Başkanı Powell: Eylül'deki faiz artışı verilere bağlı olacak

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmenin merkez bankalarının ana sorumluluğu olduğunu, ABD ekonomisinin de enflasyonun kontrol altına alınması için bir süre için sıkı para politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole merkez bankacılar sempozyumunun açılışında konuşan Powell, enflasyonun kontrol altına alınması içir sıkı para politikasının bir süre için daha yavaş büyüme, zayıf bir iş gücü piyasası ve hane halkları ile işletmeler için "biraz acı" anlamına geldiğini vurguladı.

"Enflasyonu düşürmek büyük olasılıkla uzun bir dönem için dtrendin altında bir büyüme gerektirecek" dile konuşan Powell, "Enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri var, ancak fiyat istikrarını yeniden tesis etmemek çok daha büyük acı anlamına gelir ifadelerini de kullandı.

20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında faizler konusunda nasıl bir adım atılacağı konusunda işaret vermeyen Powell, faiz artırımı oranı belirlenirken kararın tamamen Temmuz toplantısından sonra gelen verilere bakılarak verileceğini vurguladı.