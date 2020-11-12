Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanma için risk oluşturduğunu belirterek, "Virüs yayılırken, gelecek birkaç ay zorlu olabilir." dedi.

Powell, video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılık 2020 Forumu'nda konuştu.

COVID-19'a yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmelere temkinli yaklaşan Powell, aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Powell, COVID-19 vakalarındaki artışın son dönemde kaydedilen ekonomik toparlanmayı zayıflatabileceğine dikkati çekerek, "Ekonominin sağlam bir toparlanma yolunda ilerlediğini görüyoruz, ancak burada ana risk hastalığın ABD'de daha da yayılması." dedi.

Belirsizliğin devam ettiğine ve mali politikanın gerekliliğine işaret eden Powell, "Daha fazlasını yapmamız gerekeceğini düşünüyorum. Kongre'nin de mali politika konusunda daha fazlasını yapması gerekebilir." ifadelerini kullandı.