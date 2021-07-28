Fed Başkanı Powell: Hedeflere ulaşmak için daha gidecek yol var

Fed, beklendiği gibi para politikasında değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, "Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide gelecek verilere bağlı olacak" dedi. Powell, enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi.

Fed Başkanı Powell'ın öne çıkan mesajları:

Varlık alım programında değişiklik verilere bağlı.

Varlık alımlarının azaltılması konusunu tartışıyoruz. Önemli bir ilerleme görülmeden faiz oranlarını artırmayı düşünmemiz söz konusu değil

Enflasyon bir süre daha %2'nin üzerinde kalacak.

Maksimum istihdam konusunda rakamsal bir eşiğimiz yok.

Powell'ın konuşmasından notlar:



Aşılamada ilerleme, mali destek ekonomiye güçlü destek sağlıyor.

Hanehalkı harcamaları hızlı bir şekilde artıyor.

Enflasyon kayda değer şekilde artı ve gerilemeye başlamadan önce önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edecek

Yeni politika çerçevemiz enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemini vurguluyor, enflasyon bekleyişleri hedefimiz ile genel olarak tutarlı görünüyor.

Eğer enflasyon patikasında öneli ilerleme olur ve hedefin üzerine ısrarcı şekilde gidiş olur ise Fed politikasını ayarlamaya hazır.

Fed olarak Kongre’nin bize verdiği tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini destekleyecek para politikalarını uygulamak konusunda kararlıyız.

İyileşmeye büyük destek sağlıyoruz. GSYH bu yıl onyıllardır görmediği hızda artacak gibi duruyor. Hane halkı harcamaları çok hızlı artıyor ve konut sektörü çok güçlü seyrini koruyor.

Özellikle küresel çip krizinin yaşandığı otomotiv ve motorlu araç sektöründe sıkışmalar devam ediyor.

Yeniden açılmalarla yeme içme ve konaklama sektörü tekrar hareketlendi ancak tam iyileşmedi.

Tedarik zincirindeki darboğazlar beklenenden daha büyük oldu.

Enflasyondaki yükselişte hem baz etkisi hem de artan enerji fiyatlarının etkisi de var. Enflasyon beklediğimizden daha yüksek ve daha ısrarcı olabilir.



Uzun vadeli enflasyon beklentilerimiz yüzde 2 enflasyon hedeflerimize döneceği şeklinde. Ancak beklemediğimiz bir gelişme olursa adım atmaya da hazırız.

Ekonomik görünüme ilişkin riskler de sürüyor. Delta varyantı bazı bölgelerde çok hızlı yayılıyor.



Bugünkü açıklamasında FOMC enflasyonun bir süre yüzde 2’nin üzerinde seyretmesini beklediğini ve bunun uzun vadeli enflasyonu ortalama yüzde 2 hedefine yaklaştıracağını tekrar yineledi.

Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine “kaydadeğer oranda ilerleme” olana kadar aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımları devam edecek.

“Kaydadeğer ilerleme”nin detaylarının ne olabileceğine dair gazetecilerin detay vermesini rica ettiği soruya Powell şöyle yanıt verdi:



Tam istihdam kısmından konuşalım. Bildiğiniz gibi tam istihdamda tek bir rakam yok enflasyondaki gibi. İstihdam pazarının farklı yönlerini inceliyoruz. Ekonomiye katılım, genç işsizliği gibi unsurları da inceliyoruz. O yüzden bir eşik değeri veremeyiz.

Hedeflerimize doğru kaydadeğer ilerleme derken, hedefe yaklaşmamızı desteklemeye devam edeceğiz diyoruz. Çok güçlü istihdam rakamları görmek isterim örneğin.

Enflasyon şu anda hedefimiz yüzde 2’nin üzerinde gidiyor birkaç aydır. O hedefe ulaşıldı mı buna tek başıma karar veremem bu komitenin kararı olacak.

“Tapering”i önnceden haber verme süreci başlamış durumda mı? - sorusuna ise Powell şöyle yanıt verdi:

“Bu toplantıda ve gelecek toplantılarda ekonominin hedeflere yönelik ilerlemesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hem notlarda, hem açıklamalarda konuya ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz. Ancak şu an yeterli ilerleme görülmedi."

“Her dalganın ekonomik etkisinin azaldığını gözlemliyoruz” diyen Powell, buna rağmen bazı insanların bazı ekonomik faaliyetlerden kaçınmaya devam edebileceğine dikkat çekti ve “Süreci çok dikkatli izliyoruz” dedi.

"Faizleri artırmak konusundan daha çok uzağız. Daha yeni tapering konuşuyoruz."

Küresel büyümedeki ayrışmanın Fed’in politikaları üzerinde etkisi olup olmadığı konusunda ise Powell şunları söyledi:



“Bu iyileşmenin önemli bir unsuru. Bazı ülkelerin aşıya erişiminin az olması nedeniyle yeni dalgalar yaşaması, Avrupa’nın ise güçlü şekilde iyileşmesi - ticari olarak dünya ile bağlantılı olduğumuz için tabii ki ABD ekonomisini de etkiler.

Kimse henüz tam anlamıyla güvende değil. Her bir varyant farklı şekilde yükselebiliyoruz. O yüzden aşılamanın tüm dünyada olması hepimiz için en güvenli yol.

“Son enflasyon raporuna baktığınızda beklentilerin çok üzerinde geldi. Ancak enflasyon ekonominin tamamına yayılmış bir enflasyon değil. Hepsinin geçici bir etkene bağlantısı var.

Yani darboğazların ve geçici etkilerin yok olmasıyla enflasyon tekrar düşecek diye öngörüyoruz. Bunun ne zaman olacağını söylemek zor tabii ki.

Fiyat istikrarı tabii ki hedefimizin yarısı. Bu yüzden hedefin çok üzerinde ve beklentilerin üzerinde seyrini korursa enstrümanlarımızı kullanırız. Yeniden açılmayla bunun doğal olarak olmasına izin vermeyi seçiyoruz şu an.”

“Tahvil piyasasında neler olduğu konusunda tam bir konsensüs yok.

Reel getirilerin düşmesinin Delta varyantıyla olduğunu söyleyenler de var, enflasyon beklentilerinin yavaşlamasıyla ilişkili diyen de var, teknik etkenler diyen de var - ki ne olduğunu açıklayamadığımızda kullanılan bir tabir. Yani dikkatli şekilde izliyoruz tüm etkenleri.”

“Tam istihdama gelmemiş olsak da enflasyon kontrolden çıkması halinde faizleri artırmayı düşünür müsünüz?” sorusunu ise Powell şöyle yanıtladı:

“Yüksek enflasyonunuz varsa, yüksek de işsizlik olur. Şu anda enflasyon ve işsizlik istisnai şekilde tersine hareket ediyor. Çok güçlü bir istihdam piyasasına doğru ilerlediğimiz açıkça görünüyor. Makro ekonomik olarak tam istihdama yaklaşmamız çok sürmez. Ancak faizleri artırmadan önce tahvil alımlarının azaltılması var.

Farazi olarak yanıtlayacak olursam, istenirse tapering birden sıfıra da düşürülebilir - eğer yapmak isterseniz bu da mümkün. Ancak sorduğunuz durum hakkında daha fazla bilgi olmadan buna yanıt vermesi zor. Teoride bir yandan faiz artırıp bir yandan tahvil alımı yapmazsınız. İdeal olmazdı bu.”