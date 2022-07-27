Fed Başkanı Powell: Önümüzdeki dönemde faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, özetle şunları söyledi:



"İşgücü piyasası sıkı, enflasyon çok yütksek. Faiz artışlarının büyüklüğü gelen verilere göre olacak.

Belirsizliği artırmaktan kaçınmamız gerek. Bizim attığımız adımlar ülkede herkesi etkiliyor.

Bilançomuzu ciddi şekilde daraltma sürecini devam ettiriyoruz. Ekonomi dayanıklı ve enflasyonu aşağı getirmek zaruri.

Ben ve meslektaşlarım enflasyonu aşağı getirmeye kararlıyız ve bunu yapıyoruz. Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Yüksek enflasyonun yarattığı ciddi zorluğun farkındayız.

Bir başka faiz artırımı olabilir

Eğer uygun olursa gelecek toplantıda da alışılmadık derecede büyük bir başka faiz artırımı olabilir.

Bir süre için trendin altında ekonomik büyüme görmeyi bekliyoruz.

Verilere baktığımızda 75 baz puanlık artırımının uygun olduğuna düşündük. Bugün attığımız adım tüm üyelerden destek gördü.

Haziran'ın ardından bugün de enflasyon verisine bakarak agresif bir adım attık. Enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Yapılan faiz artırımlarını ekonominin henüz tam olarak hissetmediğini düşürüyoruz, daha fazla faiz artırımı gerebilir.

Politikayı ılımlı şekilde sınırlayıcı seviyeye getirmemiz gerekli. Şu anda alışıla gelenden daha fazla belirsizlik var, gelecek yıl için para politikası faiz aralığını öngöremiyoruz.

Enflasyon verisi beklenenden daha kötü

Son enflasyon verisi beklenenden daha kötü geldi.

Eylül toplantısına kadar 2 istihdam, 2 enflasyon verisi göreceğiz, jeopolitik gelişmeler konusunda daha fazla şey göreceğiz.

Eylül toplantısına elimizde daha fazla veri olacak. Para politikasında enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğinden emin olduğumuz bir noktaya geleceğiz. FOMC faiz tahminlerini Eylül'de güncelleyecek.

Büyüme bu yıl yavaşlayacak. Büyümenin potansiyelin altında olduğu bir döneme ihtiyaç var, bu şekilde arz talebe yaklaşabilir.

Enflasyonu aşağı çekmeye odaklanmış durumdayız.

Resesyon yaratmaya çalışmıyoruz, bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyoruz.

Yumuşak iniş amaçlıyoruz

Bir yumuşak inişe giden yol dar, enflasyonu aşağı getirmekten başka seçeneğimiz yok.

Fiyat istikrarını yeniden tesis etmekte başarısızlık seçeneğimiz yok. Hata yapmamaya çalışıyoruz, enflasyonu aşağı getirmede olması gerekenden daha az şey yapmanın daha sona enflasyon ile mücadelenin maliyetini artırması riski var.

Önümüzdeki dönemde faiz artırımlarını yavaşlatabiliriz

ABD ekonomisinin resesyonda olduğunu düşünmüyorum.

Önümüzdeki dönemde bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacak.

Önümüzdeki toplantılarda bir tane daha alışılmadık büyüklükte faiz artırımı yapabiliriz, ancak bu yönde verilmiş bir karar yok.

İkinci çeyrekte talepte bir yavaşlama var. Önümüzdeki dönemde de TÜFE ve PCE verilerine bakmaya devam edeceğiz, PCE'nin enflasyonu ölçmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyoruz.

İnsanlar pandemi döneminde çok fazla tasarruf yaptılar ve ücretler hala yüksek.

Hane halkı anketleri istihdam yaratımının biraz yavaşladığını gösteriyor, ancak iş gücü arzında bir iyileşme yok. Cuma günü açıklanacak istihdam verisi çok önemli. İstihdam yaratımı biraz yavaşladı, ancak iş gücü piyasası hala güçlü.

ABD ekonomisi resesyonda değil

ABD ekonomisinde büyümede biraz yavaşlama var, ancak iş gücü piyasasında güçlü veri gelmeye devam ediyor, ABD ekonomisi resesyonda değil. Enflasyonun hedefimize doğru gelmekte olduğunu görmemiz gerekli, bunun gerçekten olması gerekli.

Yumuşak inişi başarıp başaramayacağımızdan hiç kimse emin olamaz.

Bilanço daraltma iyi bir şekilde devam ediyor, Eylül ayında daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz, piyasanın bunu absorbe edebileceğine inanıyoruz.

Piyasalar Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirme hedefine bağlılığına güveniyor. Politika faizini enflasyonun yüzde 2'ye geleceğinden emin olduğumuz seviyeye kadar çıkaracağız.

Eylül 2020'de yaptığımıza benzen bir ileri dönük yönlendirmeyi tekrar yapmamız gerekeceğini düşünmüyorum.

Faizleri 3 ay erken artırmaya başlasaydık da çok büyük bir farklılık olacağından emin değilim.

Yumuşak iniş hedefini başarmanın çok zorlu olduğunu anladık, son aylarda daha zorlu hale geldi.

Finansal istikrar perspektifinden baktığımızda iyi sermayelendirilmiş bankacılık sistemimiz var.

Bizim görevimiz fiyat istikrarını sağlamak, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasında biraz yumuşama görmemiz büyük olasılık."