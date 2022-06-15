Fed Başkanı Powell: Risk yukarı yönlü, faiz artışı sürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, faiz kararı sonrası konuşuyor.

Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

Powell'ın konuşmasından satır başları...



Fed faiz artırımlarında hızlı şekilde hareket etti

Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var



İstihdam piyasasına yardımcı olmak için enflasyonu düşürmek önemli



Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz



Fed, fiyat istikrarını sağlamak için gereken araçlara sahip

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