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Fed Başkanı Powell: Risk yukarı yönlü, faiz artışı sürecek

Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, faiz kararı sonrası konuşuyor.

Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.

Powell'ın konuşmasından satır başları...

Fed faiz artırımlarında hızlı şekilde hareket etti

Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var

İstihdam piyasasına yardımcı olmak için enflasyonu düşürmek önemli

Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz

Fed, fiyat istikrarını sağlamak için gereken araçlara sahip

Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz

Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uçun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı

 

 

 

 

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