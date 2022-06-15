Fed Başkanı Powell: Risk yukarı yönlü, faiz artışı sürecek
Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, faiz kararı sonrası konuşuyor.
Enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyleyen Powell, faiz artışlarının devam edeceğini öngördüklerini ve bunun hızının verilere bağlı olacağını söyledi.
Powell'ın konuşmasından satır başları...
Fed faiz artırımlarında hızlı şekilde hareket etti
Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var
İstihdam piyasasına yardımcı olmak için enflasyonu düşürmek önemli
Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olduğunu düşünüyoruz
Fed, fiyat istikrarını sağlamak için gereken araçlara sahip
Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecindeyiz
Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uçun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı