Fed Başkanı Powell: Tapering, düzenli, metodik ve şeffaf şekilde başlayacak

Hilal SARI

Fed'in faiz kararının ardından kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, risklerin hala sürdüğüne işaret etmesine karşın ABD ekonomisine ilişkin beklentileri yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Piyasaların en çok merak ettiği tapering konusundaki soruya da yanıt veren Powell, Fed'in bu ayki toplantısını 'tapering konuşma hakkında konuşma toplantısı' olarak nitelendirdi.

Ne zaman “kaydadeğer bir iyileşme” olacağına karar verileceğine ilişkin detaylar sorulduğunda Powell “Benim bu konuda rakamlar vermem doğru olmaz, bu komitenin birlikte alacağı bir karar olacak” dedi ve bu konuya ilişkin kesin kriter kabul edilecek rakam açıklamadı.

"Dot plot tahminleri sadece öngörülerden ibarettir"

Dot plot tahminlerini (nokta grafiği) gelecek faiz artırımları için harika bir tahmin tablosu olmadığını belirten Powell, "Çünkü bunlar sadece öngörülerdir ve değişebilir. İyileşme sürecini gelecek toplantıda sayısal olarak değerlendirmeye başlayacağız" dedi.

Powell tapering ile ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Daha yakın vadede başlayacak olan tartışma tahvil alımlarının ölçeğidir. Faiz artırımı çok daha sonra gerçekleşecek bir olay.FOMC'nin odağı ekonominin durumudur. Tapering, düzenli, metodik ve şeffaf şekilde başlayacak."

Dot Plot grafiği nedir? ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışını tahminde kullanılan Fed Dot Plot grafiği Fed’in yılda kaç kere faiz artıracağı hesabında kullanılan ve her FOMC üyesinin tahminini girdiği bir veri setidir.

Powell'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- FOMC tahminleri yukarı yönlü revize edildi Mart 2021 tahminlerine göre. Yine de iyileşme tam anlamıyla gerçekleşmedi henüz. Riskler hala devam ediyor.

- İyileşme eşit şekilde gerçekleşmiyor. İşsizlik mayısta da yüzde 5,8 gibi yüksek bir düzeyde kalmaya devam etti. İşsizlik Afro-Amerikanlarda ve Hispaniklerde daha yüksek seyretmeye devam ediyor.

- Konut sektörü güçlü ve iş yatırımları sağlam bir hızda devam ediyor.



- Darboğazlar da devam ediyor ve tedarik zincirinde yaşanan sıkışmalar enflasyonun beklediğimizden daha yüksek olmasına neden olabilirler.

- Pandemi ekonomik görünüme risk oluşturmaya devam ediyor. Aşılama yayılımı yavaşlatsa da, aşılamanın hızı yavaşladı ve yeni varyantlar risk olmaya devam ediyor.

"Enflasyonda bir süre yüzde 2'nin üzerini kabul edeceğiz"

- Bir süre için yüzde 2’nin üzerinde enflasyonu kabul edeceğiz ki, manşet enflasyon uzun vadede ortalama hedefimiz olan yüzde 2 civarına gelsin.

- ABD Hazine tahvili varlıklarımızı fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşana kadar artırmaya devam edeceğiz.

- Faizler yükselmeye başladığında Fed para politikaları destekleyici olmaya devam edecek. FOMC tahminleri komitenin böyle bir karar aldığı anlamına gelmiyor.

- İyileşmenin tamamlanması için Fed'in tüm enstrümanlarını kullanmaya devam edeceğiz.

- ABD 2 yıllık tahvili getirileri bir yıldır ilk kez yüzde 0,20'nin üzerine çıktı

- Tahvil alımlarında bir değişiklik olacağı zaman öncesinde bunun sinyalini vereceğiz.

- 1 veya 2 yıl içinde çok güçlü bir istihdam piyasası görüyor olacağız.

- Çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve böyle bir durum için elimizde bir şablon yok. Yani istihdam piyasası, enflasyon veya politikaların seyriyle ilgili kesin öngörüler yapmak doğru değil, mümkün de değil.

"Sadece enflasyon değil; istihdam hedefi de önemli"

- Virüs endişeleri belli ki bazı insanların işe dönmesini hala engelliyor.

- Enflasyon son bir kaç aydır beklentilerin üzerinde geldi. Ancak fiyat artışlarının kategorilerine baktığınızda bunlar pandemiden en çok etkilenen sektörlerde yaşanan darboğazlar ve bunların tekrar açılmasından kaynaklandığını görüyoruz. Evet fiyatlar bir süre yükselecek ve sonrasında tekrar düşeceğini öngörüyoruz. Bunun tam olarak ne zaman olacağını söyleyemeyiz ancak özel geçici etkiler olduğunu düşünüyoruz ve aylık fiyat verilerini yakından izleyeceğiz.

- Ayrıca tam istihdam hedefi de önemli olacak kararlarımızda. Sadece enflasyon değil.

'Bu toplantı 'tapering' konuşma hakkında konuşma toplantısıydı'

- FOMC dot plot tahminlerinde 2022 ve 2023’e baktığınızda, enflasyonun tekrar düşerek hedefimize kaydadeğer oranda yaklaştığını göreceksiniz.

- Zamanlama konusunda ancak daha fazla veri gördükçe birşey söyleyebileceğiz. Komite üyeleri aralıktaki ifadelerini değiştirmedi, artık bunu ifade etmekten de yorulduk. Hedeflerimize yaklaşmadan gevşek para politikaları bırakılmayacak ve bir değişiklik kararı olmadan öncesinde Fed tarafından bunun sinyali verilecek.

- Bu toplantı “taperingden konuşmak hakkında konuşma” toplantısıydı.