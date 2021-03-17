Fed Başkanı Powell yine istenen cevabı vermedi

Kongrenin savaş sonrası en büyük desteği sağladığını belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Fed olarak biz de elimizdeki enstrümanlarla kalıcı hasarı minimuma indirmek için uğraştık" ifadesini kullandı.

Faiz oranının sabit tutulması kararının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, ocaktan bu yana aşılamayla birlikte vakalarda düşüş yaşandığını, sosyal mesafe ve maske önlemlerinin pandemiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Powell, "Ekonomik iyileşme virüsün seyrine bağlı olduğundan bu önlemler pandemiden çıkış için gerekli" dedi.

"Komitenin büyük bölümü faiz artışı öngörmüyor"

Tapering’den (Tahvil alımlarını azaltmaktan) konuşmaya başlayabilir miyiz? sorusuna “henüz değil” yanıtı veren Fed Başkanı Powell, "Enflasyon hedefine istikrarlı şekilde yaklaşılması ve tam istihdam hedeflerine yaklaşılması sonrası baktık gerçekten hedeflere doğru gidiliyor, ancak o zaman bunu konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

Powell konuşmasını şöyle sürdürdü: "Komitede farklı öngörüler de var ancak her zaman bir uzlaşı buluyoruz. Komitenin çoğunluğu 2023’ün sonuna kadar faiz artışı öngörmüyor. Açık ara farklı komitenin büyük bölümü faiz artışı öngörmüyor. Önce verileri görmemiz lazım."

"Bu konuyu uzmanlara bırakacağız"

Sürü bağışıklığıyla ilgili bir soruya Powell, “Bu konuyu uzmanlara bırakacağız” diyerek Fed’in sadece kontrolünde olan konularda değerlendirme yapacağını söyledi. Powell, "Yeni varyantlar olduğunu görüyoruz ve henüz bitmiş değil. Tabii ki iyileşme var ancak pandemiyle mücadele henüz bitmedi. Bazı insanlar izin verildiğinde kalabalık yerlere gidecek, bazı insanlar ise bu konuda çekinecek. Daha 10 milyon kişi var tekrar işine dönmesi gereken. Ancak bu hızlı olmayacak, zaman alacak. Ekonomi ne kadar iyi giderse gitsin, tam istihdama ulaşmak kolay ve hızlı olmayacak. Gerçekçi olmak gerekirse bu zaman alacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut enstrümanlar elverişli koşulları yarattı"

Bir gazetecinin 10 yıllık Hazine tahvillerindeki yükselişe müdahale enstrümanının kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna Powell, “Geniş bir yelpazedeki koşulları inceliyoruz. Ve farklı endekslere baktığımızda finansal koşullar hayli elverişli. Bunu böyle görüyoruz. Hedeflerimizi yerine getirene kadar da elverişli olarak kullanacağız. Hedeflerimizi riske atacak olağandışı hareketler de incelenecek. 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının elverişli koşulları yarattığını düşünüyoruz” dedi. Ancak tahvil getiri eğrisi kontrolü enstrümanından bahsetmeyerek mevcut enstrümanların elverişli koşulları yarattığını söyledi.

Mali paketler uzun vadeye de odaklanmalı

Dev mali teşviklerin uzun vadeli risklerine ilişkin soruya ise Powell, “Asıl endişe ettiğimiz yaralara karşılık açıklandı dev destek paketleri. İnsanların hayatında büyük değişimler sağlayacak. İyileşme kısmen de bu dev mali tepkiler sayesinde beklediğimizden daha hızlı oldu. Büyük yaralardan kaçındık tamamen olmasa da. Uzun vadede ise daha üretken bir ekonomi yaratmak ve beşeri sermayeye ve yetkinliklere yatırımlar yapılmasına odaklanılması gerekiyor. Yatırım tarafında henüz bunlar yapılmıyor uzun vade de odağa alınması gereken bir unsur bu mali önlemlerde, henüz uzun vade çok göz önünde bulundurulmadı” yanıtını verdi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İşsizlik hala yüzde 6,2 gibi yüksek bir düzeyde. FOMC işsizlikteki düşüşün devam edeceğini, bu yılın sonunda yüzde 4,5’e, gelecek yıl yüzde 3’e düşmesini öngörüyor.

Enflasyon hedefimiz olan yüzde 2’nin hala altında. Fiyatlarda yukarı yönlü baskılar görebileceğimizi düşünüyoruz. Yeniden açılma sürecinde yaşanacak ani artışlarla enflasyon yüzde 2’nin üzerine çıkılabilir ancak ortalama yüzde 2’nin altında enflasyon hedefi için bu artışlar kabul edilebilir.

İstihdama katılım, ücretler, iş akışları, tam istihdamı ölçerken değerlendirdiğimiz birçok unsurdan bazıları. Sadece işsizlik oranına bakılmıyor.

Enflasyon sadece geçici olarak yüzde 2’ye gelmemeli, üzerine de çıkıp genel trendinin yüzde 2’nin paralelinde olması gerekiyor.

Enflasyonun yüzde 2’nin üzerine de ılımlı şekilde bir süre boyunca çıkmasına izin verebiliriz demiştik. Sadce tahminler üzerinden erken harekete geçmeyeceğiz. Verilerin gerçekten hedeflere yaklaşıldığını göstermesi gerekiyor.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, faizlerin 2023 sonuna kadar yükseltilmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Açılışta yüzde 1,622 düzeyinde olan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi kararın ardından yüzde 1,689'a hızlı bir yükseliş yaptı.