Fed Başkanı Powell'dan 'faiz artışlarına devam' mesajı
Fed Başkanı Powell, Ukrayna etkisinin belirsiz olmakla birlikte enflasyon ve büyümede risk yaratacağını kaydetti. Faiz artışlarının devamının uygun olduğunu söyleyen Powell, "Yıl içinde faizleri dengeli şekilde artırma ve bilanço daralma planımız var" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 25 baz puan faiz artırımına gittikleri FOMC toplantısı sonrası açıklama yaptı. Fed Başkanı Powell, "Faiz artışlarının devamı uygun, ama önden yüklemeli mi olacak kademeli mi gidiceğiz, şu an bilemeyiz. Verilere bakarak karar vereceğiz" dedi.
Powell'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Önümüzdeki toplantılarda bilanço azaltılmasına başlayacağız.
Savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkileri son derece belirsiz.
Fed üyeleri, savaşın getirdiği risklere rağmen güçlü büyüme öngörüyor.
Enflasyonun hedefe dönmesi ilk beklentilerimizden daha uzun zaman alacak.
Ukrayna krizi, enflasyon yukarı yönlü riskleri artırabilir.
Enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı daha özenli olacağız.
Enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı geleceği beklentimizi devam ettiriyoruz.
Fed, gerek görürse faiz artışında hızlı hareket edecektir.
Faiz artırmanın ve bilançoyu küçültmenin net bir şekilde zamanı geldi.
FOMC, fiyat istikrarına dönme ihtiyacının bilincinde.
Faiz artışlarının devamı uygun, ama önden yüklemeli mi olacak kademeli mi gidiceğiz, şu an bilemeyiz. Verilere bakarak karar vereceğiz.
Bilanço daraltılması, faiz artışını bağlı değil.
Yıl içinde faizleri dengeli şekilde artırma ve bilanço daralma planımız var.