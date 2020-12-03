Fed Bej Kitap: ABD ekonomisinde toparlanma bu sonbaharda hız kazandı

ABD Merkez Bankası (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporunda, 12 Fed bölgesinin çoğunda büyümenin devam ettiğini belirtirken, dört Fed bölgesi "çok az veya hiç büyüme" olmadığını ifade etti. Diğer yandan, dört Fed bölgesi de ekonomik aktivitenin kasım ayının ilk yarısında yavaşlamaya başladığını ortaya koydu.

Şirketlerin görünümlerinin pozitif olmaya devam ettiğine işaret eden Bej Kitap, bununla birlikte iyimserliğin azaldığını da gösterdi.

Raporun hazırlanmasına temas kurulan çok sayıda kişi, kuruluşun koronavirüs salgınında ikinci dalganın, son kapatma, karantina tedbirlerinin ve işsizlik yardımlarının bitiş tarihinin ufukta belirmesinin yarattığı endişeye işaret ettikleri de vurgulandı.

Fed'in bir önceki Bej Kitap raporunda sonbaharın ilk yarısı için ekonomik büyüme "hafiften ılımlıya doğru" olarak karakterize edilmişti.

Bej Kitap, bankaların kredi portföylerinde kötüleşme rapor ettiklerini, özellikle perakende, konaklama ve ağırlama işletkmelerine ticari kredilerde kötüleşme oldunu gösterirken, kredi geri ödemelerinde gecikmede artış beklentilerinin daha genele yaygın hale geldiğini de ortaya koydu.

Rapor, 20 Kasım'dan önce toplanan bilgiler ile derlendi ve 15-16 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında değerlendirilecek.