Fed beklentileri şahinleşti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayı toplantısından çıkacak faiz kararına ilişkin beklentiler şahinleşti. Fed’in 40 yıldan uzun sürenin en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak için 75 bps faiz artırımı açıklama olasılığı %96’ya kadar yükseldi. Hafta başında güçlü bir biçimde 50 bps faiz artışına işaret eden ibrenin Fed’den gelen hiçbir sözlü yönlendirme olmadan kısa sürede değişmesi küresel para piyasalarında da önemli hareketlere neden oldu.

Wall Street Journal’daki haberin etkisi

Wall Street Journal’da dün yer alan bir haberde 50 yerine 75 baz puan artış yönünde sürpriz bir adımın gelme olasılığının arttığına dikkat çekilmesi piyasalarda satış baskısı oluştururken, şahinleşen adımların ABD ekonomisini resesyona sokacağı endişesi tahvil getirilerine yansıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36 ile son 11 yılın zirvesine çıkarken, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,89, Nasdaq endeksi yüzde 4,68 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti. Bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi. Haftaya 1,871 dolar seviyesinden başlayan ons altın dolardaki yükselişin ardından 1,818 dolara kadar gerilerken, riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleriyle görülen satış dalgası kripto varlık piyasasına da yansıdı.

Başta Başkan Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak gösterdikleri 75 baz puanlık faiz artırımının hızla fiyatlamalara dahil olmasının ardından dün sabah itibarıyla para piyasalarında en güçlü beklenti haline gelmesi dikkati çekici. Son fiyatlamaların ardından Fed'in politika faizini 2023 ortası itibarıyla yüzde 4'e çıkarmış olacağı öngörülüyor. Fed mayısta politika faizini 50 baz puan artırarak faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmişti.

Sözlü yönlendirmesi yapılmadı

Bu arada, 75 bps’lik artış yönündeki beklentiler çok güçlense de Fed kararının 50 bps yönünde olacağını düşünen önemli bir grup da var. Hatta aynı kurum içerisinde bu konuda belirgin görüş ayrılıkları söz konusu. ABD’li yatırım bankacılığı grubu JP Morgan’ın küresel piyasalar baş stratejisti Marko Kolanovic 50 bps artış beklerken, bankanın ABD’den sorumlu başekonomisti Michael Feroli’nin beklentisi 75 bps yönünde. Barclays ve Goldman Sachs analistleri de daha önce 50 baz puan olan tahminlerini yukarı yönde revize ederek Fed'den 75 bps artırımı beklediklerini açıkladılar. Beklentiler doğru çıkarsa Fed 1994'ten bu yana ilk kez 75 bps faiz artırımına gitmiş olacak. Genellikle yaptığı sözlü yönlendirmeler yoluyla hareket eden Fed yetkililerinin sürekli 50 bps’yi dile getirmelerinin, hatta Powell’ın geçtiğimiz haftalarda bizzat “75 bps masada değil” söylemini kullanmasının ardından bu akşam yapılacak açıklama ayrıca önem taşıyor.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısına ilişkin faiz kararı bu akşam TSİ 21:00'de açıklayacak. Kararın yanı sıra Fed'in vereceği mesajlar ve Powell’ın 21:30'da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları gelebilecek ipuçları açısından kritik önem taşıyor.

Fed'in hemen ardından BOE, BOJ ve SNB bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayı toplantısından gelecek haberin hemen ardından piyasalar yönünü diğer önde gelen merkez bankalarından gelen açıklamalara çevirecek. İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) faiz kararlarını perşembe günü açıklarken, Japonya Merkes Bankası’nın (BOJ) para politikası kurulunun kararı Perşembe ve Cuma günkü toplantıların ardından gelecek. 2015 yılından bu yana faizi %-0,75 seviyesinde tutan SNB'nin diğer büyük merkez bankalarının artırım kararlarını izleyip izlemeyeceği takip edilecek. BoE'nin geçen yılın son ayı başladığı faiz artırım sürecini devam ettirmesi bekleniyor. BOJ'un enflasyonda istenen artışın gerçekleşmeye başlamasıyla ve para birimi yenin dolar karşısında son dönemdeki kayıplarının ardından nasıl bir yön izleyeceği piyasalar tarafından takip edilecek.