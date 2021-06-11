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Fed bilanço büyüklüğü ilk kez 8 trilyon doları aştı

Açıklanan haftalık verilere göre, Fed bilançosunun büyüklüğü ilk kez 8 trilyon dolar seviyesini aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi mart ayında yayınladığı raporda devam eden varlık alım  programlarının etkisi ile Fed'in bilanço büyüklüğünün 2022 sonuna kadar 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etmişti.

Fed, ayda 120 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapıyor

Fed'in perşembe açıkladığı verilere göre, satılacağı açıklanan yaklaşık 14 milyar dolar büyüklüğündeki şirket tahvilleri portföyü azalmaya başladı. 

9 Haziran'da sona eren haftada şirket tahvilleri portföyü yaklaşık 160 milyon dolar azalarak 13,57 milyar dolardan 13,4 milyar dolara geriledi.

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