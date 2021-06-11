Fed bilançosu rekorda, dolar sakin

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bilançosu son varlık alımlarıyla 8 trilyon doları da aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Merkez bankasının COVID-19 salgının başladığı ve ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirdiği 2020 yılının mart ayında büyük ölçekli alımlara başlamasından bu yana bilanço yaklaşık iki katına yükseldi.

Fed’in kurumsal tahvilleri doğrudan satın alarak pandemide olağanüstü şekilde kullandığı kredi olanağı ise düşüşe geçti. Fed’in haftalık bütçe raporuna göre banka 14 milyar dolarlık kurumsal kredi portföyünü yaklaşık 160 milyon dolarlık şirket tahvili satışlarıyla 13,4 milyar dolara indirdi.

Fed'in bu kredi olanağı COVID-19 salgının hızla yayılmasından son derece olumsuz etkilenen finansal piyasaları desteklemek için geçen baharda başlatılan birçok acil önlemden sadece biriydi. Fed kredi piyasasına likidite sağlarken, bu enstrüman çok az kullanıldı ve bankanın elindeki varlıkların satışının piyasada ciddi etkiler yaratması beklenmiyor.

13 yılın zirvesindeki TÜFE dolar endeksini etkilemedi

Dolar endeksi ABD'de 13 yılın zirvesine ulaşan yüzde 5 düzeyindeki TÜFE verisinin ardından dün TSİ 12:00 itibariyle - TÜFE verisi öncesi seviyelere de çok yakın olan - 90,12 düzeyindeydi.

Endeks gün içinde 90 düzeyinin altına da indi ve haftayı yaklaşık yüzde 0,2'lik bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyordu.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de TÜFE verisi sonrası 3 ayın en yüksek düzeyine yükselse de sonrasında yatırımcıların enflasyonun geçici olduğuna dair görüşleri ağır bastıkça tekrar gerileyerek yüzde 1,43 düzeyine indi.

New York Fed: 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşır

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi mart ayında yayınladığı raporda devam eden varlık alım programlarının etkisi ile Fed'in bilanço büyüklüğünün 2022 sonuna kadar 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etmişti. Fed, aylık 120 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapıyor.