Fed, çeyrek dönem ekonomik tahminlerine yeni detaylar ekleyecek

Fed Başkanı Jerome Powell'ın verdiği bilgiye göre, Aralık ayında yapılacak FOMC toplantısında sonra yayınlanacak çeyrek dömen ekonomik projeksiyonlar özetinden başlamak üzere Fed, politika kararı ile birlikte katılımcılar arasında tahminlerin dağılımı konusunda detaylar yayınlayacak.



Fed daha önce bu bilgileri toplantıdan 3 hafta sonra duyurulan tutanaklar ile birlikte yayınlıyordu.

Fed ayrıca, katılımcıların belirsizlik ve riskler konusunda değerlendirmelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermek için iki yeni grafik açıklayacak.

Powell açıklamasında, yapılan değişikliklerin modeller ve temel projeksiyonları çevreleyen riskler ve belirsizlikleri konusunda zamanında bir perspektif sağlayacağını vurguladı. Fed'in projeksiyonlarının yeni formakla yayınlanmasının politika yapıcıların riskleri nasıl gördüklerine dair daha iyi ve daha gerçek zamanlı görünürlük vereceğini ifade etti.