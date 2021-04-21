“Fed, enflasyon hedefinin üzerine çıkışları sınırlı tutacak”

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin toparlanmanın güçlenmesine ve arzdaki sıkıntıların etkisi bazı sektörlerde fiyatları yukarı itmesine bağlı olarak ülkede bu yıl "biraz daha yüksek" bir enflasyon göreceğini, ancak Fed'in enflasyonda hedefin üzerine çıkışları sınırlı tutma taahhütüne bağlı olduğunu söyledi.

Powell'ın Senatör Rick Scott'a 24 Mart tarihinde gönderdiği mektuba yanıt olarak 8 Nisan'da gönderdiği ve Reuters'in gördüğü mektupta, "Enflasyonu, yüzde 2'yi önemli orannda aşması ve enflasyonun uzun bir süre yüzde 2'nin üzerinde kalması peşinde değiliz" ifadeleri yer aldı.

Powell mektubunda, "Şunu vurgulamalıyım ki, maksimum istihdamı ve fiyat istikrarı sağlama hedeflerimize tamamen bağlıyız. Gelecekteki politika adımlarımız hedeflerimze doğru gerçek ilerlmeme sağlama temelinde olacak. Eğer istipdam ve enflasyon hedeflerimize doğru ilerleme yavaşlar ise, oldukça destekleyici duruşumusu daha uzun süre için devam ettireceğiz. Eğer ilerleme daha hızlı hale gelir ise de politika duruşumuzda ayarlamalar gerçekleşir" ifadelerini de kullandı.