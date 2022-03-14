Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü Fed faiz kararında. Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu belirsizlik devam ederken, yatırımcıların gözü kulağı hem Rusya-Ukrayna görüşmelerinde hem de Fed faiz kararında.

Jeopolitik gerilimler emtia fiyatlarını artırırken, Fed faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak yılın ikinci toplantısında beklentiler Fed'in faiz artırımına gideceği yönünde. Bu öngörü ise FedBaşkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına dayanıyor.

Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek" açıklamasını yaparken, mart ayının faiz artırımı için uygun bir dönem olduğunu ifade etmişti.

14 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, salı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşması ile perakende satışlar, çarşamba inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma ikinci el konut satışları takip edilecek.