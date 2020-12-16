Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.

Fed, açıklamasında Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kaydadeğer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi. Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan komite bu alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi. Ayrıca, dolar-swap hatları da Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

Fed'in bilançosu mart ayında pandemi ekonomileri vurmadan önce 4 trilyon dolar büyüklükteyken, olağanüstü COVID-19 paketleriyle 7 trilyon doların üzerine çıktı.

Basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'in özellikle tahvil alımlarının içeriğine dair yapacağı değerlendirmeler piyasalar tarafından yakından izleniyor.