Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Fed, ekonomide güçlenme ve daha yüksek enflasyon bekliyor ancak faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor.

Fed yetkililerinin faize ilişkin ‘dot plot’ tahminleri bir önceki FOMC toplantısına göre çok az değişiklik gösterdi ve komite üyelerinin büyük bir bölümü faizlerin 2023 sonuna kadar sıfıra yakın seyretmesini bekliyor.

Piyasa beklentilerine paralel FOMC toplantısında, kısa vadeli borçlanma faizi sıfıra yakın düzeyde tutulurken, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı da değiştirilmedi.

Açıklamada, "ekonomik iyileşmenin hızında bir azalma görülmesinin ardından en güncel ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinde bir iyileşme var ancak pandemiden en çok etkilenen sektörler zayıf kalmaya devam ediyor. Enflasyon yüzde 2'nin altında seyrine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Fed yetkililerinin ABD ekonomisine ilişkin ortalama büyüme tahmini de 2021 yılı için yüzde 6,5'e yükseldi. Aralık öngörülerinde Fed ABD'nin 2021'de yüzde 4,2 büyüyeceğini bekliyordu.

Çekirdek enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2'nin de üzerine çıkarak yüzde 2,2'ye yükseleceğini öngören Fed, işsizlik öngörüsünü de 2021 için yüzde 5'ten yüzde 4,5'e indirdi. Fed'in aralıkta yayınladığı 2021 enflasyon tahmini yüzde 1,8'di.

Açılışta yüzde 1,622 düzeyinde olan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Fed'in yazılı açıklamasının ardından yüzde 1,689'a hızlı bir yükseliş yaptı.