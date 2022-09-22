Fed faiz tahminlerine yukarı yönlü güncelleme

Bankalar, Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajlarının ardından faiz artırım hızına yönelik beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in Kasım ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngördüler. Ekonomistler, Aralık ayında 50 baz puanlık ve 2023 Şubat ayında 25 baz puanlık faiz artırımları yapılacağını tahmin etti. Goldman, Fed federal fon faiz oranı için tepe nokta tahminlerini yüzde 4,0-4,25'ten yüzde 4,5-4,75'e çıkardı.

Barclays ekonomistleri de Fed'in faizi 150 baz puan daha artırmasını beklediklerini ortaya koydular. 2023 ilk çeyrekte Fed faiz oranının yüzde 4,50-4,75 olacağını öngördüler. Fed'den Kasım ayı için faiz artırım beklentileri 50 baz puandan 75 baz puana, Aralık ayı faiz artırım beklentileri 25 baz puandan 50 baz puana yükseltildi.

Societe Generale ise 1-2 Kasım'da yapılacak FOMC toplantısında faizin 75 baz puan artırılacağını tahmin eden bankalar arasına katıldı. Societe Generale, Fed'in 13-14 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında faizi 50 baz puan daha artıracağını da tahmin etti.

"ABD ekonomisi resesyonun kıyısında"

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD ekonomisinin bir resesyonun kıyısında olduğunu savunarak Fed'in faiz artırımını yavaşlatması gerektiğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Gundlach, "Fed bu faiz artırımlarını daha erken yapmalıydı. Para politikasının etkileri biraz gecikmeli görülür. Fed bir süredir para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak bu sıkılaştırmaların etkisi bir resesyonun içine birikecek. Bu nedenle Fed'in bu faiz artırımlarını yavaşlatması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İşsizliğin yukarı gideceğini, bir resesyona doğru gittiğimizi düşünüyorum" diye konuşan Gundlach, "2023 için resesyon olasığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Olasılık yüzde 75" ifadelerini kullandı.