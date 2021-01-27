Fed, faize ve tahvil alımlarına dokunmadı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Varlık programını ise aylık en az 120 milyon dolar olarak sürdüreceği belirtildi.

Varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Ekonomik faaliyetlerde ve istihdam piyasasındaki iyileşmenin hızı son aylarda yavaşladı, özellikle pandemiden daha fazla etkilenen sektörlerin yol açtığı zayıflık bunda etkiliydi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kamu sağlığı krizinin ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam ettiği vurgulanırken, görünüme yönelik de riskler yarattığı ifade edildi.

Bir ay vadeli düzenli repo ihalelerinin sona erdirildiğini belirten Fed, büyük ölçekli, gecelik repo operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

Faiz kararı oy birliğiyle alındı.