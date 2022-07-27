Fed faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası(Fed), faiz oranını yüzde 2,50'ye yükseltti. Fed'in kararıyla politika faizini 75 puan artarak 2,25-2,50 seviyesine çıktı. Piyasaların beklentisi 75 baz puanlık artış yönündeydi. Karar 12 üyenin tamamının oyu ile alındı.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadelerine yer verildi.

Enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği, pandemi ile ilişkili dengesizlikleri, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıttığı ifadeleri kullanıldı.

Önceki toplantılardan sonra yapılan açıklamalardaki, Fed yetkililerinin ek faiz artırımlarının uygun olacağını öngördükleri ifadesi bugünkü toplantıdan sonra da tekrarlandı.

Fed bilançosunun küçültülmesinin planlandığı gibi Eylül'de hızlandırılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Eylül'den itibaren mortgage destekli menkul kıymetlerin ayda 35 milyar dolar ve Hazine kağıdı stoğunun aylık 60 milyar dolar azaltılacağı vurgulandı.

FOMC'nin enflasyon risklerine karşı oldukça özenli, dikkatli olduğunu belirten Fed, "FOMC enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü şekilde bağlı" ifadesi de açıklamada yer aldı.

Yükselen enflasyona karşı kademeli faiz artışı

Mart ayındea 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı yapılarak politika faizini 25 baz puan yükseltilmişti.

Mayıs ayında Fed, bu kez 50 baz puan artışla 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışını yaptı.



Haziran ayında ise enflasyondaki artışa paralel olarak faizler 75 baz puan artırılarak yüzde 1,75'e çıkarılmıştı.