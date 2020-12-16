Fed, faizi değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.

Fed, açıklamasında Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kaydadeğer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi. Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan komite bu alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi. Ayrıca, dolar-swap hatları da Eylül 2021'e kadar uzatıldı.

Fed'in bilançosu mart ayında pandemi ekonomileri vurmadan önce 4 trilyon dolar büyüklükteyken, olağanüstü COVID-19 paketleriyle 7 trilyon doların üzerine çıktı.

Büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

Ekonomiye ilişkin tahminlerde de bulunan Fed, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildiği açıklamada, eylül ayı öngörülerinde bu yıl yüzde 3,7 daralması beklenen ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 küçüleceği tahmin edildi. Açıklamada, ekonominin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüze 3,2 ve 2023'te ise yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, ülkedeki işsizliğin bu yıl yüzde 6,7, 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,2 ve 2023'de yüzde 3,7 olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonun ise bu yıl yüzde 1,2, 2021'de yüzde 1,8, 2022'de yüzde 1,9 ve 2023'de yüzde 2 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.