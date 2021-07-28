Fed, iki repo kolaylığı oluşturdu

Fed, stres zamanlarında para piyasalarına destek olmak için 2 repo kolaylığı oluşturdu.

Bir tane repo kolaylığını yurt içi piyasa için oluşturan Fed, ikinci kolaylığı ise yabncı ve uluslararası para otoriteleri için oluşturdu.

Yurt içi repo kolaylığı (SRF) gecelik repo operasyonları düzenleyecek ve operasyonlarda Hazine kağıtları, devlet destekli kuruluş menkul kıymetleri ve devlet destekli kuruluş mortgage destekli menkul kıymetlerini kabul edecek. Maksimum operasyon büyüklüğü 500 milyar dolar olacak. Repo kolaylığı 29 Temmuz'da uygulamaya girecek.

Yabancı ve uluslararası kuruluşlar için repo kolaylığı FIMA da yabancı resmi kuruluşlar ile gecelik repo anlaşmaları yapacak ve bu yabancı kuruluşların New York Fed'te tuttuğu Hazine kağıtlarını kabul edecek.