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“Fed, iklim riskleri için bankalardan daha fazla nakit tutmalarını istemeli”

ABD’li düşünce kuruluşu Center for American Progress, Fed’in bankaları daha fazla nakit tutmaya zorlaması gerektiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'nin en liberal düşünce kuruluşlarından biri olarak bilinen Center for American Progress, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iklim değişikliğinden kaynaklı potansiyel  zararlara karşı koruma ve iklim değişikliği ile mücadele için olası  adımlara yönelik olarak bankalardan daha fazla nakit tutmalarını  istemesi gerektiğini bildirdi.

Center for American Progress hazırladığı raporda, Fed'in aralarında  bankaların doğrudan ne kadar kirliliğe finansman sağladıkları ile doğrudan bağlantılı olarak belirlenecek yeni bir sermaye sürprizinin  de aralarında olduğu bir çok yeni tedbir yolu ile bankaların sermaye tamponlarını artırmak konusunda hızla hareket etmesi gerektiğini de savundu.

Kuruluş, büyük bankalara iklim risklerine yönelik stres testleri  yapılmasını da önerdi.