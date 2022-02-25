Fed: Jeopolitik gerilimler belirsizlik kaynağı

Fed yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Rusya-Ukrayna durumuyla ilgili son jeopolitik gerilimler, küresel finans ve emtia piyasalarında bir belirsizlik kaynağı." ifadeleri yer aldı. Raporda, Rusya ile jeopolitik gerilimlerin petrol ve doğalgaz dahil yüksek enerji fiyatlarına katkıda bulunduğu aktarıldı.

Enflasyonun geçen yılın ikinci yarısında birçok ekonomide önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çekilen raporda, bunun yüksek enerji ile emtia fiyatlarının yanı sıra tedarik zinciri kısıtlarından kaynaklandığı aktarıldı.

Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin daha geniş tabanlı enflasyonist baskıların yerleştiğini ortaya koyduğuna işaret edilen raporda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz artışına yakın zamanda gidilmesinin uygun olacağına inandığı yinelendi.

Raporda, otomobil ve mobilya gibi hem arz darboğazları yaşanan hem de talebi güçlü ürünlerin fiyatlarının enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Arz darboğazlarının bir süre daha devam edebileceği belirtilen raporda, arz darboğazlarının gevşemesi ve talebin ılımlı hale gelmesiyle enflasyonun yıl içinde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Raporda, iş gücü piyasasının sıkılığına da değinilerek, iş gücü kıtlığı ve hızlı ücret artışlarının devam etmesi halinde enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam edebileceği ifade edildi.