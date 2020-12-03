Fed New York Başkanı Williams: Ekonomi hala derin resesyonda

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi Başkanı John Williams, bir geri tepme yaşanmış olsa da ABD ekonomisinin COVID-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde baskı yapmaya devam ettiği ortamda hala gerilimli bir durumda olduğunu söyledi.

Ekonomik aktivite yılın ilk aylarındaki devasa daralmadan bir miktar geri toparlanmış olsa da "hala çok derin bir resesyondayız" ifadelerini kullanan Williams, ekonominin COVID-19 aşısı geldiğinde toparlanabileceğini, ancak yüksek belirsizliğin devam ettiğini de belirtti.

Williams konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirme yapmadı.