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Fed New York Başkanı Williams: Ekonomi hala derin resesyonda

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin COVID-19 salgını etkisiyle derin bir resesyonda olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesi Başkanı John Williams, bir geri tepme yaşanmış olsa da ABD ekonomisinin COVID-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde baskı yapmaya devam ettiği ortamda hala gerilimli bir durumda olduğunu söyledi.

Ekonomik aktivite yılın ilk aylarındaki devasa daralmadan bir miktar geri toparlanmış olsa da "hala çok derin bir resesyondayız" ifadelerini kullanan Williams, ekonominin COVID-19 aşısı geldiğinde toparlanabileceğini, ancak yüksek belirsizliğin devam ettiğini de belirtti.

Williams konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirme yapmadı.