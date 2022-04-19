Fed, ‘önden yüklemeli’ faiz artışına gidebilir

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin yöneticilerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, mart toplantısında faiz artışlarına 25 baz puanla başlayan bankanın bir sonraki faiz artırımı için 75 baz puanlık artışın da masada olduğunu söyledi.

St. Louis Fed Bankası Başkanı James Bullard ABD’li sivil toplum kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin bir etkinliğinde yaptığı sunumda ABD enfl asyonunun "çok yüksek" olduğunu söyledi ve 40 yılın en yüksek seviyesini gören enflasyondaki artışı yavaşlatmak için faizleri yıl sonuna kadar %3.5'e yükseltme konusundaki görüşünü tekrarladı. Japonya merkezli yatırım bankası Nomura Baş Yatırım Stratejisti Gareth Nicholson Fed’in önümüzdeki aylardaki patikasının “1994 yılında dönemin Fed Başkanı Alan Greenspan’in yönetiminde yapılan hızlı faiz artış sürecine benzeyeceği” görüşünde ve Bloomberg’e verdiği demeçte “Muhtemelen 94’te Greenspan’in yaptığı gibi hızlı yükseltecekler faizleri” diyor.

Fed’in faizi ‘önden yüklemeli’ bir şekilde artıracağına ilişkin iddiaların artmasındaki ana neden, enfl asyonun da Ukrayna savaşı nedeniyle beklentilerin üzerinde artmaya devam etmesi. Geçtiğimiz hafta ABD’de yüzde 8,5’le 40 yılın zirvesini (Aralık 1981’den bu yana en yüksek düzey) gören ABD TÜ-FE, aylık yüzde 1,2’lik artışla Eylül 2005’ten bu yana en hızlı aylık yükselişini kaydetti. Piyasalar IMF ve Dünya Bankası’nın karamsar görünüm raporları ve Bullard’ın açıklamalarının ardından mayıs ve haziran toplantılarında en az 50 baz puanlık artış fiyatlıyor. Fed’in gösterge faiz oranının isr haziranda yüzde 1,30’a, Şubat 2023’te ise yüzde 2,71’e yükseleceğini fiyatlıyor.

Tahvil getirilerinde yükseliş hızlanıyor: 30 yıllıkta %3 görüldü

Dolar endeksi, Fed’in savaş nedeniyle hızlanan enfl asyonu kontrol altına almak için daha da hızlı sıkılaşacağı beklentileriyle TSİ 17:20 itibariyle gün içinde 5 yılın en yüksek seviyesi olan 101 düzeyini de aştı. ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirisi, yatırımcıların Fed yetkililerinin son dönemdeki para politikasını sıkılaştırma yanlısı söylemlerine tepki göstermesiyle 2019 başından bu yana ilk kez yüzde 3'e çıktı. Tüm dünyada borçlanma maliyetleri için bir gösterge niteliği taşıyan ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi ise %2.93 ile 2018’in ikinci yarısından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.