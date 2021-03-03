“Fed sabırlı davranmaya devam edecek”

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, COVID-19 aşısının ve mali harcamaların etkisi dikkate alındığında ABD'nin ekonomik görünümün kayda değer şekilde iyileştiğini, ancak Fed'in "sabırlı" hareket etmeye devam edeceğini söyledi. Brainard, Fed'in politika değişikliği düşünmeden önce istihdam ve enflasyon hedeflerinin rayında olmasını sağlayacağını vurguladı.

Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Brainard, "Aşılama, uygulanan ve uygulanması beklenen mali tedbirler ve destekleyici parasal politika, 2021 yılı için güçlü bir görünüme işaret ediyor. Finansal şartlara yönelik çeşitli ölçümler tarihi seviyelere göre oldukça destekleyiciler ve öyle olmaya devam edecekler. Virüsün gerilediği, sosyal mesafe uygulamalarının sonuna gelindiği ve hizmet sektörünün yeniden yaşama döndüğü ortamda İstihdam piyasası da ciddi şekilde güçlenmeli" dedi.

Bununla birlikte Brainard, 10 milyonluk istihdam kaybına işaret ederek, istihdam piyasasında hala alınması gereken uzun bir yol olduğunu, işgücüne katkılımdaki düşüşün de tersine döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Brainard ayrıca, gelecekte enflasyonun ölçüsüz bir şekilde yükselmesi veya hedefin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde harekete geçmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Brainard, "Eğer gelecekte enflasyon ölçüsüz şekilde yükselir veya hedefin üzerinde kalmaya ısrarcı olur ise ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin bizim uzun vadeli hedefimizin üzerinde hareket ettiklerine dair kanıt olur ise, harekete geçmekten çekinmem. Enflasyonun hedefe doğru geri gitmesini sağlamak için araçlara sahip olduğumuza da inanıyorum" dedi.

Brainard, tahvil piyasalarını yakından izlemekte olduğunu ve getirilerin yükselmeye devam etmeleri, ekonomik aktiviteyi engellemeye, sınırlamaya başlamaları halinde endişeleneceğini söyledi.

Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Brainard, "Piyasalardaki gelişmelere dikkat gösteriyorum. Geçen hafta yaşanan hareketlerin bir kısmı ve hareketlerin hızı dikkatimi çekti. Eğer hedeflerimize doğru ilerlemeyi yavaşlatan düzensiz şartlar veya finansal şartlarda ısrarcı sıkılaşma görürsem endişelenirim" dedi.

Brainard, faiz oranlarının artırılmasının ne zaman uygun olacağını değerlendirirken, enflasyonun Fed hedefini "bir süre için" ılımlı şekilde aşmasının "gerçekten önemli" bir kriter olacağını vurguladı.

Piyasanın erken bir faiz artırımı beklediği iddialarına da yanıt veren Brainard, "İstihdam ve enflasyon hedeflerinin yakalanması için hala çok fazla mesafe var. Cari FOMC açıklaması faizler ve varlık alımları konusunda çok net yönlendirmeler sunuyor" dedi.