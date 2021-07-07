Fed, son toplantısında da “kaydadeğer iyileşmenin” kriterlerini netleştirmedi

Hilal SARI



ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen son Açık Federal Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkililerinin parasal koşulların tekrar sıkılaşmaya başlamasını tetikleyecek ekonomik koşullarda “kaydadeğer iyileşmenin” neler olduğunu henüz netleştirilmediği görüldü.

Bazı FOMC üyeleri varlık alım programının ölçeğinin azaltılmasına daha önce beklediklerinden daha erken başlanabilecek koşullar olduğunu savunurken, bazı FOMC üyeleri de yeni ekonomik verilerden çok net bir sinyal gelmediği görüşünde.



Fed tutanaklarında tüm katılımcıların tapering’in hızının azaltılması için iyi bir konumda olmanın çok iyi bir planlama gerektirdiği konusunda hemfikir olduklark belirtilerek “Komite yetkilileri genel olarak enflasyon ve istihdam hedeflerine ilişkin beklenenden daha hızlı bir yaklaşma görülmesi gibi beklenmedik ekonomik gelişmelerde uygun görüldüğü takdirde varlık alımlarının hızını düşürebilecek konumda olmak için çok ihtiyatlı bir planlama yapılması gerektiği görüşündeler” denildi.

Tutanaklarda, "Enflasyon için yakın vadeli görünüm belirgin şekilde yukarı yönlü revize edildi. Fed, parasal genişlemeyi azaltmaya nasıl başlayabileceğini tartıştı. Bazı üyeler mortgage tahvillerinin hazine kağıtlarından hızlı azaltılmasını savundu ve bu konuda görüş ayrılığı yaşandı" ifadelerine yer verildi.

Bazı üyelerin ekonominin hedeflerden hala oldukça uzak olduğunu vurguladığının belirtildiği tutanaklarda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğunun altı çizildi. Fed'in enflasyona yönelik risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmeye hazır olması gerektiği belirtildi.