Fed sonrası piyasalar hareketlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tahvil alımlarını azaltma şartlarının henüz oluşmaktan uzak olduğunu belirtmesinin ardından dolar ve tahvil gerilerken, altın fiyatları güvenli liman arayan yatırımcıların ilgisi etkisiyle 1 ayın en yüksek değerine yükseldikten sonra değer kazanımına devam ediyor.

Powell, enflasyonun kayda değer şekilde arttığını ve yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söylemiş ve enflasyondaki artışın ekonominin yeniden açılması ile ilişkili olduğu ve görülen yükselişin geçici olduğuna inandığını belirtmişti.

COVID-19 sagınında görülen 7,5 milyon kişilik İstihdam kaybından toparlanmanın uzun süreceğini vurgulayan Powell, ülke ekonomisinin tahvil alımlarının azaltılması için gereken koşullardan çok uzakta olduğunu söylemişti.

Çin'den gelen beklentilerin altında büyüme ve büyüme açıklamasıyla gelen "belirsizlik uyarısı" da piyasalardaki harekettte etkili oldu.

Çin 2. çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 18,3'lük büyümenin ardından yüzde 7,9 büyüdü. Beklenti ise yüzde 8,1'di.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Liu Aihua Pekin'de yaptığı açıklamada ekonominin "istikrarlı şekilde iyileşmeye devam ettiğini" söyledi ancak iyileşmenin "dengesiz" olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "COVID-19'un tüm dünyada mutasyona uğramaya devam ettiğinin, dışarda istikrarsızlıkların olabileceğinin ve belirsizliğin arttığının farkında olmalıyız."

Powell’ın açıklaması ardından gerileyen dolar endeksi, piyasa açılışı öncesinde yüzde 0,12 düşüşle 92,308 puana geriledi

ABD Hazine tahvillerinin getirileri de Powell sonrası düşüş eğiliminde. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri yüzde 0,04 düşüşle yüzde 1,316 düzeyine geriledi. 5 yıl vadeli devlet tahvilleri 0,77 ve 2 yıl vadeli devlet tahvlleri yüzde 0,22 düzeyine çekildi.

Altın fiyatları ise önceki gün 1 ayın zirvesini gördükten sonra Powell'ın yükselen enflasyona rağmen gevşek para politikasının devam edeceğinin sinyalini vermesiyle dün yükselişini sürdürdü ve yüzde 0,46 yükselişle 1.833 dolara kadar yükseldi.

Dolar/TL'de yatay görünüm

Dün 8,60'ın altına inen dolarda yatay seyir izleniyor. Yurtiçi piyasanın kapalı olduğu günde dolar/TL 8,56 seviyelerinde. Euro/TL ise 10,16 seviyesinde işlem görüyor.