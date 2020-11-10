Fed: Temerrüt ve varlık fiyatlarında düşüş riski devam ediyor

10 Kasım 2020

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Finansal İstikrar Raporu'nda, "Pek çok hanehalkının zorlanmaya devam ettiği ortamda, kredi temerrütleri artabilir, bankalar için kayda değer zararalara yol açılıyor. İşletmelerin borçları, zayıf kazanç dönemine dayanmak için artan borçlanmaların etkisi ile keskin şekilde yükseldi. Ekonomik aktivitede ciddi azalma ile bir araya gelen cirolarda genel bir düşüş işletlemelerin bu borç yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetlerini zayıflattı" tespitlerinde bulundu.

Fed, varlık fiyatlarının yatırımcıların risk algılarının veya ekonomik aktivitenin zayıflamasına karşı ciddi şekilde kırılgan olmaya devam ettiklerini de vurguladı.

Bununla birlikte şu ana kadar hükümetin sağladığı maddi krediler ve rahatlatma programlarının, düşük faizlerin şu ana kadar işletmeler ve hanehalkı üzerindeki gerilimi bir miktar azalttığını belirten Fed, ancak salgının ve toparlanmanın izleyecekleri yörüngeye bağlı olarak bunların değişebileceğini de ifade etti.

Fed raporunda, gayrimenkul piyasasının boş emlak oranında artışa, kiralarda büyümenin yavaşlamasına veya negatife dönmesine bağlı olarak gerilim işaretleri göstermekte olduğunu not ederken, mortgage kullananların yüzde 7'sinin ödeme planlarının gerisinde olduklarına da dikkat çekti.

Fed bu oranın pandemi öncesi yüzde 5 civarında olduğunu hatırlattı.

Tüm acil kredi kolaylıkları, programları uzatılmalı

Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in COVID-19 salgınının finansal piyasalar üzerinde yarattığı gerilimi azaltmak için uygulamaya koyduğu tüm acil kredi programlarına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kimi programların çok az kullanılmış olmalarına karşın, varlıklarının piyasaların düzgün çalışmasına yardımcı olduğunu belirten Mester, "Hangi noktada olduğumuz dikkate alındığında bu programlara şu noktada ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mester, bu acil kredi programlarının yıl sonundan öteye uzatılıp uzatılmayacakları konusunda karar için Fed Başkanı Powell'ın Hazine Bakanlığı ile birlikte çalışacağını da ifade ederek, "Benim görüşüme göre, eğer ben orada olsaydım, tüm programları uzatırdım. Bu programların var olması piyasalar güven sağlıyor" dedi.