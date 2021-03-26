Fed temettü ve hisse geri alım sınırlamalarını haziran sonunda kaldıracak

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bankacılık sisteminin direnç kaynağı olmaya devam ettiğini ve yapılacak stres testlerinden geçen bankaların normal çerçeveye döneceklerini, minimum zorunlulukların altında kalan bankaların ise 30 Eylül tarihine kadar sınırlamalara tabi olacağını söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise, enflasyonun “istediğinden daha düşük” bir düzeyde olduğunu açıkladı ve enflasyonun hedef olan yüzde 2 düzeyine yükselmesi gerektiğine işaret etti.

Evans, "Enflasyonun yüzde 2,5-3'e yükselmesi beni endişelendirmez, ancak yüzde 3'den 4'e doğru giden bir enflasyon problem olabilir" dedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonda hızlı bir artış beklediğini ancak normal seviyelere 2022 yılında dönüleceğini belirtti.

Barkin, "Arzda aksaklıklar, güçlü talep enflasyonun bu yıl artacağı anlamına geliyor, ancak işletmelerin çoğunun fiyat yaklaşımlarını değiştirmelerinin muhtemel olmaması nedeniyle zaman içinde yüzde 2 seviyesine geri dönecek" açıklamasını yaptı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD istihdam piyasasının "kesinlikle hala zor bir durumda" olduğuna ve istihdamın hala COVID-19 öncesine göre 10 bin azalmış durumda olduğuna işaret etti.

Ekonomik büyümenin bu yıl hızlanmasının ve işsizliğin düşmesinin beklendiğini hatırlatan Daly, her Amerikalıya iş sağlandığından ve insanların yaşamlarına geri döndüklerinden emin olmaları gerektiğini vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonda yakın zamanda büyük ir artış yaşanmasını beklediğini, ancak bunun uzun vadede ciddi bir etkisinin olmasını beklemediğini söyledi.

Boston Ekonomi Kulübü'nde konuşan Bostic, "Pandeminin enflasyonun ölçümündeki bazı fiyatlarda nasıl bir kargaşaya, tahribata yol açtığı dikkate alındığında enflasyon trendlerinden endişe etmiyorum" dedi.