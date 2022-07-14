Fed toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD'deki yüksek enflasyon ile gözler Fed toplantısına çevrildi. Fed'e yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ederken, Fed faiz kararı merakla bekleniyor. Fed toplantısı 26-27 Temmuz'da yapılacak ve bu toplantının ardından Fed'in faiz kararı belli olacak. Fed toplantısında faizlerin büyük ihtimalle 100 baz puan artırılması beklenirken, toplantıdan 75 baz puan mı yoksa 100 baz puan mı artışın çıkacağı henüz belli değil.

ABD'de Fed, artan enflasyon karşısında ağır kalmakla suçlanırken, ülkede enflasyon yüzde 9. 1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell ise haziran ayında yapılan son toplantıda enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için çabalayacağını söylemişti.

Son veriler Fed'in şahinleşerek enflasyonla mücadeleyi hızlandırabileceğini gösteriyor. Temmuz toplantısında 100 baz puan faiz artırması beklenen Fed'in, eylül ayında ise 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

"Her şey oyunun dahilinde"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, haziran ayı enflasyon raporunun enflasyonun olumlu yönde hareket etmediğini gösterdiğini belirtti. Enflasyonun artmaya devam etmesinin endişe kaynağı olduğunu kaydeden Bostic, temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımı olasılığının sorulması üzerine "her şey oyun dahilinde" yanıtını verdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de temmuz toplantısında en muhtemel duruşun 75 baz puanlık faiz artışı olduğunu ancak 100 baz puanlık artışın da olası olduğunu kaydetti.

Powell 50 veya 75 puanlık artış öngörmüştü

Fed Başkanı Jerome Powell, haziran ayında yapılan toplantının ardından yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 puan baz puanlık faiz artımına gidebileceğini ifade etmişti.

Resesyon tehdidi endişe veriyor

ABD'de artan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan ING Uluslararası Ekonomisti James Knightley, Fed'in yapacak çok işi olduğunu söyledi. Fyat baskılarının yayılımını endişe verici olarak değerlendiren Knightley, yüksek faiz oranlarıyla enflasyonu frenleme sorumluluğunun Fed'de olduğunu belirtti.

Fed'in zayıf büyümenin enflasyonu kontrol altına almak için ödenmesi gereken bedel olduğunu kabul ettiğine dikkati çeken Knightley, faiz oranlarında temmuz ayında 75 baz puan, eylül ve kasım aylarında ise 50 baz puanlık artış beklemeye devam ettiklerini aktardı.