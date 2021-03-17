  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. “Fed toplantısında faiz tahminleri ana odak noktası olacak”
Takip Et

“Fed toplantısında faiz tahminleri ana odak noktası olacak”

JPMorgan, Fed’in FOMC toplantısının odağının faiz tahminleri olacağını öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona erecek  toplantısına ilişkin beklentilerini ortaya koyan ABD'li yatırım bankası JP Morgan, toplantıdan sonra yapılacak açıklamada gözlerin faiz oranlarına  ilişkin tahminlerde olacağını belirtti.

Fed üyelerinin kısa vadeli fonlama oranlarının geleceği konusunda  yapacağı tahminlerin piyasalara yön vereceğini belirten JPMorgan, 2023 yılı için medyan tahminlerin, faizde değişiklik olmayacağı  yönündeki aralık ayı tahminlerden, 1 artışa işaret eder noktaya  geleceğini öngördü.

Faiz beklentilerinde bu artışa büyüme görünümünde yukarı yönlü  kayda değer bir revizyonun da eşlik etmesinin büyük olasılık olduğunu  ifade eden JPMorgan, enflasyon görünümünde ise çok daha küçük sir yukarı  yönlü revizyon beklediklerini açıkladı.

JPMorgan raporunda, "FOMC açıklamasının, geçtiğimiz ocak ayından bu  yana gelen daha iyi istihdam ve harcama haberlerini yansıtacak şekilde revize edilmesi büyük olasılık, ancak açıklamanın görünüme yönelik genel olarak ihtiyatlı duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz" ifadeleri yer  aldı.