“Fed toplantısında faiz tahminleri ana odak noktası olacak”

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona erecek toplantısına ilişkin beklentilerini ortaya koyan ABD'li yatırım bankası JP Morgan, toplantıdan sonra yapılacak açıklamada gözlerin faiz oranlarına ilişkin tahminlerde olacağını belirtti.

Fed üyelerinin kısa vadeli fonlama oranlarının geleceği konusunda yapacağı tahminlerin piyasalara yön vereceğini belirten JPMorgan, 2023 yılı için medyan tahminlerin, faizde değişiklik olmayacağı yönündeki aralık ayı tahminlerden, 1 artışa işaret eder noktaya geleceğini öngördü.

Faiz beklentilerinde bu artışa büyüme görünümünde yukarı yönlü kayda değer bir revizyonun da eşlik etmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden JPMorgan, enflasyon görünümünde ise çok daha küçük sir yukarı yönlü revizyon beklediklerini açıkladı.

JPMorgan raporunda, "FOMC açıklamasının, geçtiğimiz ocak ayından bu yana gelen daha iyi istihdam ve harcama haberlerini yansıtacak şekilde revize edilmesi büyük olasılık, ancak açıklamanın görünüme yönelik genel olarak ihtiyatlı duruşunu devam ettirmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.