Fed tutanakları: Ekonomi hala hedeflerin uzağında

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri, iyileşen ekonomiye rağmen ABD'nin Fed'in hedeflerinin uzağında olmaya devam ettiğinde anlaştılar.

FOMC'nin 16-17 Mart toplantısının yayınlanan tutanakları, Fed üyelerinin ekonomiden gelen cesaret verici haberleri not ettiklerini ancak ekonomide ve istihdamda gelinen noktanın arzu edilen seviyelerin oldukça altında olduğunu not ettiler.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, hedelere doğru önemli daha fazla ilerleme görülmesinin biraz zaman almasının muhtemel olduğunu not ettiler" ifadesi yer aldı. Katılımcılar, krizden toparlanmanın önündeki patikanın pandeminin riskler yaratmaya devam etmesi ile birlikte oldukça belirsiz olmayı sürdürdüğünde anlaştılar.

Fed üyeleri, bu riskler dikkate alındığında para politikasının cari duruşunun toparlanmayı daha da desteklemek için uygun olmaya devam ettiğini de belirttiler.

Tutanaklar, bir grup katılımcının potansiyel varlık alım azaltımı, zamanlamanın ekonomiye ve ilerlemenin hızını bağlı olduğu konusunda önceden iletiişimin önemini ön plana çıkardıklarını da ortaya koydu.

Bazı katılımcılar politika patikasında yapılacak değişikliklerin tahminleri değil, sonuçları, verileri temel alması gerektiğini not ederken, katılımcıların çoğu görünüm için riskleri genel olarak dengeli gördüklerini de belirttiler.

Tutanaklar, Fed üyelerinin tahvil getirilerinde Mart ayında yaşanan artışın ekonomik görünüm konusunda iyimserliği yansıttığını da ifade ederken, iki katılımcı gevşek finansal şartların istikrar risklerini artırdığından endişe ettiklerini de söylediler.