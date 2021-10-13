Fed tutanakları: Tapering Kasım ortası başlayabilir

Hilal Sarı



Federal Açık Piyasa Komitesi’nin Eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda Merkez Bankası'nın tapering’e kasım ortası gibi erken bir tarihte başlayacağı belirtildi.

Tutanakların özetinde, Fed’in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarının 10 milyar doları Hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere kademeli olarak her ay 15 milyar dolar azaltması öngörülüyor.

FOMC yetkilileri yükselen enflasyon konusunda endişelerini dile getirirken, enflasyonun “beklediklerinden daha uzun süre yüksek seyredebileceğini” dile getirdi.

Fed’in mevcut varlık alımları 80 milyar dolar Hazine tahvili ve 40 milyar dolar mortgage destekli varlıklardan oluşuyor.

Banka yetkililerinin kademeli tapering’i - bir aksama olmaması durumunda - 2022 ortasında sonlandırmayı hedeflediği aktarılıyor.

Tutanaklarda Kasım ortasına işaret eden ifade ise şöyle: “Fed yetlilileri eğer bir sonraki toplantıda tapering’e başlama kararı alırsa aylık varlık alımlarını düşürme süreci ya Kasım ortasında ya da Aralık ortasında başlayabilir.”

Fed’in bu sıkılaşma adımı ABD hazine tahvillerinin getirisini yükselterek tüm dünyada borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olabilir.