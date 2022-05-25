Fed tutanakları yayımlandı
ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs ayı toplantısına ait tutanakları yayımladı. Birçok Fed üyesi haziran ve temmuzda 50'şer baz puan faiz artırılmasını destekledi.
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.
Fed üyeleri para politikasını doğal faiz seviyelerine hızla taşımayı uygun gördü.
Fed üyelerine göre kısıtlayıcı para politikası uygun olabilir.
Fed üyeleri haziran ve temmuzda 50'şer baz puan faiz artırılmasını destekledi.
Fed üyeleri, enflasyon risklerinin yukarı döndüğünü gördü.
Fed üyeleri, ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte hızlı büyüme öngörüyor.
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