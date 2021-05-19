Fed tutanaklarında ‘sıkılaşma’ sinyali

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) nisan ayında gerçekleştirdiği ve gevşek para politikalarının enflasyon hedefin üstüne bir süre boyunca çıksa dahi devam edeceğini yinelediği toplantısına ilişkin tutanaklarında “bir noktada” parasal sıkılaşmanın başlayabileceği sinyali verildi.



ABD ekonomisine ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde olan Fed yetkililerinden bazıları gelecek toplantılarda bankanın aylık 120 milyar dolar değerindeki varlık alım programının “bir noktada” azaltılmasının tartışılmaya başlayabileceğini belirtti.



Bugün açıklanan tutanaklarına göre “Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bazı üyeleri ekonominin komitenin hedefleri doğrultusunda hızlı iyileşmesini sürdürmesi durumunda gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızının duruma göre düzenlenmesinin tartışılmaya başlamasının uygun olacağını ifade etti.”

ABD faizi yükseldi

Tutanaklar öncesi 90 düzeyinin altında seyreden dolar endeksi, tutanakların yayınlanmasının ardından yüzde 0,40 yükselişle 90,13 düzeyine geldi.

Tutanaklar öncesi 1,2240 seviyesini gören euro/dolar paritesi de tutanaklar sonrası 1,2175 düzeyine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,68 seviyesine yükseldi.