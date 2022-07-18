Fed üyeleri, 100 baz puanlık artışa temkinli yaklaşıyor

Fed'in iki üyesinden 100 baz puanlık faiz artışına ilişkin açıklama geldi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in bu ay yapacağı toplantıda faizi 100 baz puan artırması yönünde güçlü bir ihtiyaç hissetmediğini söyledi.

Cuma günü Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bullard, "Bu toplantıda 100 baz puan ve sonraki 3 toplantıda daha düşük faiz artırımları yapmak ile bu toplantıda 75 baz puan ve önümüzdeki 3 toplantıda biraz daha fazla faiz artırımı yapmanın çok büyük fark yaratmayacağını düşünüyorum" dedi.

Bullard, 2022 yıl sonu için faiz oranı beklentisini ise yüzde 3,50'den yüzde 3,75-4,00 seviyesine çıkardı.

"Faiz oranları dramatik şekilde artırılmamalı"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in faiz oranını 100 baz puan artırması gerektiği yönündeki görüşlere destek vermedi.

Bostic, faizin "çok dramatik" şekilde artırılmasının hali hazırda ekonomide görülen pozitif trendleri baltalayabileceğini ve hali hazırdaki belirsizlikleri yükseltebileceğini söyledi.

Tampa Bay Journal gazetesine cuma günü konuşan Bostic, bu ay yapılacak FOMC toplantısında daha büyük bir faiz artırımı yerine 75 baz puanlık bir artırıma destek verip vermeyeceğini konusunda açıklama yapmadı.

Bostic, Haziran ayı enflasyon verisi sonrası yaptığı açıklamada, FOMC'nin bu ay yapacağı toplantıda 100 baz puanlık bir artırımın tartışılması gerekebileceğini ifade etmişti.