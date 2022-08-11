Fed üyeleri, enflasyondaki yavaşlamaya rağmen 'temkinli'

Beklentilerin altında gelen ABD'de enflasyon verisinin ardından piyasalarda risk iştahı arttı. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Kritik veri sonrası Fed'in eylül ayı faiz artırımı beklentileri 50 baz puana geriledi. Piyasalar, Fed faiz oranının gelecek yılın ortasına kadar yüzde 3,75'e yükseleceğini, sonrasında faiz indirimlerinin başlayacağını fiyatlıyorlar. Ancak Fed üyeleri enflasyonun hala 'kabul edilemez' seviyelerde olduğunu ve faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini savunuyor.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, dün açıklanan veriye ilişkin Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana enflasyon konusunda gelen ilk "pozitif" işaret olduğunu söyledi. Enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olmaya devam ettiğini belirten Evans, Fed'in faiz artırımlarına devam etmesine ihtiyaç olduğunu savundu. Evans, faiz oranının bu yılın sonuna kadar yüzde 3,25-3,50'ye ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4,0'a yükseltilmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı. Evans, Fed'in enflasyon ölçümünde tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) gelecek yıl yüzde 2,5'e yakın olmasını beklediğini de ifade etti.

"Fed, zafer ilan etmekten çok uzakta"

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari da Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi gerektiği görüşüne bağlı olduğunu söyledi. Bir resesyona yol açsa bile Fed'in bu yılın sonuna kadar 150 baz puan daha faiz artırmasını ve faiz artırımına 2023 yılında da devam etmesi gerektiği görüşünü tekrarlayan Kashkari, "Fed, enflasyon karşısında zafer ilan etmekten çok uzakta" diye konuştu. Kashkari, Fed politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3,9 ve 2023 sonuna kadar yüzde 4,4 olması gerektiği görüşünün değişmediğini tekrarladı. Artan faizlerin ekonomiyi çabuk bir şekilde resesyona itebileceğinin bilincinde olduğunu ifade eden Kashkari, "yakın gelecekte" bir resesyon ortaya çıkabilir, ancak bu bizi enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmekten alıkoymamalı" dedi. Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki piyasa beklentilerini de değerlendiren Kashkari, "Bu beklentiler gerçekçi değil. Enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru giden bir yolda olduğuna ikna olana kadar faizlerin indirilmesi olası değil" diye konuştu.

Fed federal fonlama faiz oranı hali hazırda yüzde 2,25-2,50 seviyesinde.