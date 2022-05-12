Fed üyelerinden '75 baz puan' değerlendirmesi

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ile Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

James Bullard, Fed'in ısrarcı şekilde yüksek enflasyonu kontrol altına almak, aşağı getirmek için faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini, ancak şu an için 75 baz puanlık bir artırım beklemediğini söyledi.

Fed'in 50 baz puanlık artırımlar öngören cari planının "şu an içi iyi bir temel" olduğunu ifade eden Bullard, "Daha büyük artırımlar benim temel senaryomda yok. İyi bir plan uygulamakta olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

ABD'de açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklenenden çok farklı omadığını belirten Bullard, verilerin enflasyonun düşünülenden dana geniş tabanlı ve ısrarcı olduğuna işaret ettiklerini de vurguadı.

Bostic: Enflasyon yüksek kaldıkça faiz artırımları sürecek

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe Fed'in faiz oranlarını artırmayı sürdüreceğini söyledi.

Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin şu anda temel senaryosu içinde yer almadığını, böyle bir adım atılmasını düşük olasılık olarak gördüğünü belirten Bostic, faiz oranları nötr seviyeye ulaşana kadar 50 baz puanlık artırımlara destek vereceğini vurguladı.

Konuşmasında, konut kredisi, ABD Hazine kağıdı ve diğer kredilerde faiz oranlarının yükselmesinin Fed'in enflasyonu aşağı getirme taahhütüne piyasaların güvenini yansıttığını da anlatan Bostic, "Politika faizini 25 baz puan artırdık ve 30 yıl vadeli montgage yüzde 2 arttı. Bu çok büyük bir duyarlılık" dedi.

Bostic, "Faiz oranları ve getirilerdeki hareketler piyasaların ham Fed'in kredibilitesine inandıklarının bir işareti. Yapmaya çalıştıklarımısı anlıyorlar ve fiyatlıyorlar" diye konuştu.