Fed üyesinden 'agresif faiz artışı' vurgusu

Resesyon tehdidi ve enflasyon endişeleriyle negatif bir seyir izleyen piyasalar, Jackson Hole toplantısına kilitlendi. Jackson Hole'da yapılacak değerlendirmeler beklenirken, toplantı öncesi Fed üyeleri yüksek enflasyona dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi ihtiyacının çok açık olduğunu söyledi.

Hali hazırda Fed'in en şahin üyesi olarak öne çıkan Kashkari, Banka'nın politika faizini gelecek yıl sonuna kadar 200 baz puan daha artırmasını bekliyor.

Kashkari, en büyük korkusunun Fed'in fiyat baskılarının ısrarcılığını yanlış okuması ve bunun sonucu olarak enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla agresif faiz artırımı yapmaya ihtiyaç duyması olduğunu vurguladı.

"Pek çok ölçüme göre maksimum istihdam seviyesindeyiz ve çok yüksek bir enflasyonumuz var. Bu tamamen dengesiz bir durum ve bunların dengeye getirmek için para politikasını sıkılaştırmamız gerektiği çok açık" diye konuşan Kashkari, "Enflasyon yüzde 8 veya 9 ise, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması ve bizim çok agresif davranmak zorunda bırakacak çok kötü sonuçlara yol açması riski ile karşı karşıyayız demektir" dedi.

Kashkari, "Eğer enflasyon yüzde 4 seviyesinde olsaydı, Fed'in aşırıya kaçmadığından ve ekonomiyi bir daralmaya göndermediğinden emin olmak için faiz artırımlarında daha yavaş gidebilirdi" ifadelerini de kullandı.