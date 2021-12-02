Fed üyesinden Omicron uyarısı: Arz-talep dengesizlikleri uzayabilir

New York Fed Başkanı John Williams, COVID-19'un yeni varyantı Omicron'un tedarik zincirlerindeki sıkıntıların bir kısmının uzamasına ve arz yetersizliklerinin daha yüksek enflasyona yol açmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Fed'in para politikası desteğini nasıl geri çekeceğine karar verirken bu faktörü de dikkate alması gerektiğini belirten Williams, "Yeni varyant görünüme çok fazla belirsizlik ekledi" dedi.

New York Times'a konuşan Williams, varyantın hali hazırda arz yetersizlikleri ile karşı karşıya olan mal ve hizmetlere talebin sürmesine neden olması ve diğer alanlarda toparlanmanın duraksamasına yol açması duumunda, bunun ekonomide daha yavaş bir toparlanmaya yol açacağını, eflasyonist baskıları artırabileceğini vurguladı.

New York Fed Başkanı, Fed'in varlık alımlarının azaltılması planını hızlandırmasına destek verip vermediğini söylemedi, ancak Fed yetkililerinin gelecek toplantıda enflasyon ve istihdama ilişkin verilere, Omicron varyantının ekonomik etkilerine ağırlık vereceklerini vurguladı.



